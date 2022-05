Down Sendromlular Milli Takımı, Fatih'te 7-3 galip geldi - Haberler

FATİH, İSTANBUL (İHA) - 2021 yılında düzenlenen Down Sendromlular Futsal Dünya Şampiyonası'nda 3. olan Down Sendromlular Milli Takımı, Fatih Kaymakamı Fatih Peker ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın takımı ile maç yaptı. Maçı Down Sendromlular Milli Takımı 7-3 alarak galip geldi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde Down Sendromlular Milli Takımı ile Fatih Kaymakamı Fatih Peker ve Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın oynadığı takım, futbol maçında karşılaştı. Atatürk Çağdaş Yaşam Anadolu Lisesi Spor Merkezinde gerçekleşen karşılaşmaya İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Meclis Üyesi Süleyman Sarpkan, Haliç Su Sporları As Başkanı Remzi Albayrak, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Haliç Su Sporları Kulüp Başkanı Hasan Morgil ile sporcular katıldı.

"Özel sporcularımızla güzel bir maç yapacağız"

Sportif meselelerde hiçbir engel olmadığını göstermek hem de gençleri spora teşvik etmek istediğini belirten Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Bugün özel sporcularımızla güzel bir maç yapacağız. Maç yapacağımız takım hem Avrupa Şampiyonluğu olan hem de dünya üçüncülüğü olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız. Bizde burada milletvekilimiz, kaymakamımız onlara karşı bir mücadele vereceğiz" dedi.

"Spor aşkı her engeli aşar"

Engelli çocukların sporla engelleri aştığına değinen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Spor aşkı her engeli aşar. Bugün sporla, yıllar önce hiçbir şey olamayan bu çocukların aslında sporla engelleri aştıklarını, neleri başarabileceklerini, Avrupa Şampiyonu olduklarını, dünya üçüncüsü olduklarını göstermek istiyoruz. Burada Şırnak'taki, Edirne'deki, İstanbul'daki aileye de şunu söylemek istiyoruz. Mutlaka çocuklarınızı evden çıkarın, spor yaptırın. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 30 bin lisanslı sporcusuyla ve milyonlarca ailesi ile engelleri aşan bir federasyon. Yıllar önce hatırlarsanız zincirlenen, dövülen, evlere kapatılan çocuklar son yıllarda devletimizin verdiği imkanla cumhurbaşkanımızın onları kucaklamasıyla bu çocuklar zincirlenen çocuk değil artık madalya kazanan çocuk oluyor" şeklinde konuştu.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı 7-3 galip gelerek maçı kazandı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel