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Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda Milli Sporculara Tebrik

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda toplam 92 madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nı (Trisome Oyunları) 30'u altın, 35'i gümüş, 27'si bronz olmak üzere toplam 92 madalya ile tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Down sendromlu sporcuların olimpiyatı olarak nitelendirilen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Antalya'da düzenlenen ve 33 ülkeden yaklaşık bin down sendromlu sporcunun katıldığı Trisome Oyunları'nda 30'u altın, 35'i gümüş, 27'si bronz olmak üzere toplam 92 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Özel sporcularımızın fedakar aileleri başta olmak üzere bir hafta süren organizasyonda Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizim için çok kıymetli olan özel sporcularımızın her daim yanlarında ve destekçileri olduğumuzu belirtiyor, sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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