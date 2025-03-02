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Down sendromlu Umut'un hayali sanatçı olmak

Down sendromlu Umut'un hayali sanatçı olmak
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Gaziantep'te müzik tutkunu olan ve düğün salonlarında şarkı söyleyerek davetlileri coşturan down sendromlu Umut Taş, en büyük hayalinin sanatçı olmak ve sahnelerde şarkı söylemek olduğunu söyledi.

Gaziantep'te müzik tutkunu olan ve düğün salonlarında şarkı söyleyerek davetlileri coşturan down sendromlu Umut Taş, en büyük hayalinin sanatçı olmak ve sahnelerde şarkı söylemek olduğunu söyledi.

Küçük yaştan itibaren müziğe ilgi duymaya başlayan Umut Taş, düğün salonlarında şarkı söyleyerek davetlileri coşturuyor. Boş zamanlarında evde şarkı söyleyip oynayan ve gittiği her yerde de sevdiği şarkıları seslendiren 24 yaşındaki Umut Taş, samimi tavırları ve neşeli halleriyle hem kendisi mutlu oluyor hem de etrafındakileri mutlu ediyor.

Gaziantep yöresine ait şarkıları ve "Barak havası" olarak adlandırılan türküleri seslendiriyor

Yüzünden tebessüm hiç eksik olmayan Umut Taş, düğün salonlarında daha çok Gaziantep yöresine ait şarkıları ve "Barak havası" olarak adlandırılan türküleri seslendiriyor. Şarkı ve türkü söylemenin yanı sıra oynamayı da çok seven Umut Taş, performansıyla dinleyenleri kendisine hayran bırakıyor. "Antep gelini", "Antep'in kalesine astılar fermanımı" ve "Antep'in hamamları" gibi Gaziantep'e ait şarkıları söyleyen, kente ait şarkı ve türküleri çok seven Umut Taş'ın en çok keyif aldığı şeylerden biri de düğün salonlarında şarkı söylemek.

En büyük hayali sanatçı olmak ve sahnelerde şarkı söylemek

Devlet memuru anne babanın üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Taş, uzun yıllar aldığı özel eğitim rehabilitasyon desteği ile birlikte devlet okullarında akranlarıyla eğitim almaya devam etti. Taş, lise eğitimini de Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek bölümü servis dalında tamamladı. Müziği çok sevdiğini belirten Umut Taş, en büyük hayalinin sanatçı olmak ve sahnelerde şarkı söylemek olduğunu dile getirdi.

Saz, org ve keman gibi müzik aletlerini de çalmayı öğrenmek istiyor

Gaziantep'in yerel sanatçısı Hasan Çoban'ın şarkılarını çok sevdiğini belirten Umut Taş, Hasan Çoban ile sahne almak ve düet yapmak istediğini söyledi. Barak yöresi uzun havalarını çok sevdiğini belirten Umut Taş, saz, org ve keman gibi müzik aletlerini de çalmayı öğrenmek istediğini ifade etti.

Gaziantep Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Çağlayan Erdal, Umut Taş'ın hayalinin sanatçı olmak olduğunu söyledi. Umut'un ayrı bir kalbi ve neşesi olduğunu ifade eden Erdal, "Umut hayatımızın yaşam kaynağıdır. Umut, down sendromludur. Umut, Gaziantep'in neşesidir. Biz de Gaziantep Kent Konseyi Engelli Meclisi olarak her zaman olduğu gibi bugün de Umut ile dolu dolu bir gün geçirdik. Umut, düğün salonlarında sanatçılık yapıyor. Kendisinin güzel besteleri de var. Kendisi sanatçı olmak istiyor, biz de bu konuda her zaman onun yanında olacağız. Biz, Umut'suz bir Gaziantep düşünemiyoruz. Umut her gittiği ortamın neşesi, mutluluğu ve hayat kaynağıdır. Biz Umut'u çok seviyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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