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Down Sendromlu Sivasspor Taraftarı Tamer'in Ameliyat Anları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Sivas'ta yaşayan ve fanatik Sivasspor taraftarı olan 16 yaşındaki down sendromlu Tamer Yazıcı, diş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Ameliyat öncesi üçlü çektiren Tamer'in anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sivas'ta yaşayan ve fanatik Sivasspor taraftarı olan 16 yaşındaki down sendromlu Tamer Yazıcı, diş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Genel anestezi altında ameliyat kararı alınan Tamer, ameliyat öncesi üçlü çektirdi. Renkli görüntülere sahne olan anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sivas'ta yaşayan Niyazi ve Esin Yazıcı çiftinin down sendromlu oğlu Tamer Yazıcı, küçük yaşlardan itibaren Sivasspor sevgisi ile büyüdü. Fanatik bir Sivasspor taraftarı olan Tamer Yazıcı, geçtiğimiz günlerde diş ağrısı şikayeti ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucu genel anestezi altına ameliyat kararı alındı. Sivassporlu Tamer, ameliyathane girişinde Sivasspor için tezahürat yapmaya başladı. Ameliyathane çalışanları ve doktorlar da down sendromlu Tamer'e eşlik etti. Gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Tamer Yazıcı, Sivassporlu yıldız futbolcu Rey Manaj ile görüşmek istediğini söyledi.

"Rey Manaj'ın tutkunu"

Down sendromlu Tamer'in annesi Esin Yazıcı, "Biz Sivassporlu bir aileyiz zaten. İlk evlendiğimizde evimizde iki şey vardı, biri Sivassporlu eşim diğeri de Sivasspor. Tamer de ister istemez Sivasspor'un içinde büyüdü, gelişti ve kocaman oldu. Diş sorunumuzdan dolayı Diş Hekimliği Fakültesine başvurduğumuzda Dekanımız çok güzel karşıladı. Tahmin ediyorum ki ekibin tamamı da Sivassporluydu. Tamer de Basketbolcu ve futbolcu bir genç olarak bütün grubu Sivasspor ateşi ile yaktı. Nasıl girdi çıktı? Biz de anlamadık. Kendisi Rey Manaj'ın tutkunu. Evimizde Rey Manaj'a ait resimler ve posterler var. Onunla en yakın zamanda görüşmek istiyoruz" dedi.

"Tamer'in isteğini ekipçe karşılamak istedik"

Tamer Yazıcı'nın ameliyatını gerçekleştiren Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai Zan, "Hastamız Tamer bazı dişlerindeki ağrıları, dişeti problemleri ve çürük şikayetleri ile geldi. İlk muayenesini yaptıktan sonra teşhisleri koyduk ve tedavi planlamasını yaptık. Hastamız down sendromlu olduğu için genel anestezi altında yapma kararı aldık. Bu karar doğrultusunda ameliyathaneye girişte Tamer'le beraber motivasyonu yükseltmek amacıyla spontane bir ortam oluştu. Kendisi üçlü çektirmek istedi, biz de o isteğini ekipçe karşılamak istedik. Orada güzel bir Sivasspor üçlüsü çektik. Bu hastamızın tedavi korkusunu yenmek için çok önemliydi. Onu anladığımızı hissettirmemiz gerekiyordu. Genel anestezi altında başarılı bir diş tedavisi gerçekleştirdik. Kendisi gayet mutlu ve sağlıklı bir şekilde hayatını idame ettiriyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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