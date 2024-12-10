Down Sendromlu Ressam Ayla Sökemen'in Hayal Dünyası Tuvale Yansıyor

Mersin'de yaşayan down sendromlu ressam Ayla Sökemen, hayal dünyasını tuvale aktarıyor. Yaklaşık 20 yıldır resimle uğraşan Sökemen'in eserleri, kentte gerçekleşen Çağdaş Sanat Fuarı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Resim yapmaya küçük yaşlarda başlayan 31 yaşındaki Mersinli ressam Ayla Sökemen, eserleriyle kendisini görenlere hayran bırakıyor. Zaman içerisinde Zihinsel Engelliler Vakfı ile tanışan Sökemen, burada aldığı eğitimle yeteneğini daha da geliştirerek, hayal dünyasını tuvale aktarmanın mutluğunu yaşıyor. Yaklaşık 20 yıldır resimle uğraşan Sökemen'in eserleri, kentte gerçekleşen Çağdaş Sanat Fuarı'nda sanatseverlerin beğenisine sunulurken, birlikte yaşadığı ablası Ayça Sökemen ise onun yeteneğini, 'kalbindekileri ve aklındakileri çizmesi' olarak tanımlıyor.

"Çok sosyal ve kendisini topluma kabul ettirmiş bir birey"

Abla Ayça Sökemen, resim çizmeye büyük ilgisi olan Ayla'nın 10 yaşından bu yana bu alanda eğitim aldığını söyledi. Sökemen, "Ayla resim yapmayı çok seviyor. Zihinsel Engelliler Vakfı ile tanıştıktan sonra burada gördüğü etkinliklerden dolayı resme daha çok yöneldi. Ben bazen çizdiği resimleri sorduğumda 'kalbimdekileri, aklımdakileri çiziyorum' diyor. Kalbindeki ve aklındakilerin ne olduğunu sorduğumda da 'siz anlamazsınız' diyor. Ayla ve Ayla gibi çocuklar gerçekten bizim için özel" dedi.

Ayla'nın çocukluğundan bu yana kendisi ile birlikte olduğunu belirten Sökemen, "Ben her zaman yanındayım. Zaten benimle yaşıyor. Onun sosyal olması, toplumda kabul görmesi ve hayata tutunması için her zaman arkasındayım. Zaten çok sosyal ve kendisini topluma kabul ettirmiş bir birey. Bu yüzden onunla onur ve gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Eserleri hem yayınlanıyor, hem de satışlar oluyor"

Ayla'nın eserlerinin sanatseverlerden yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan abla Sökemen, "Eserleri hem yayınlanıyor, hem de satışlar oluyor. Daha önce Almanya ve Ankara gibi yerlere birkaç eseri satıldı. Devlet büyüklerine bazı eserlerini sundu ve hediyeler aldı. Aslında bu yönleri ile benden daha sosyal bir birey" ifadelerini kullandı.

"En büyük hayalim doğa resimleri yapmak"

Atölyede resim yapmayı çok sevdiğini belirten Ayla Sökemen ise duygularını, "Benim en büyük hayalim doğa resimleri yapmak. Resim yapmayı çok seviyorum. Hem evde, hem okulda" diyerek paylaştı. - MERSİN