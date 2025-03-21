Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek

İmamoğlu'nun mahkemeye çıkacağı gün ve saat belli oldu
İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı

İstanbul Barosu'nda yönetim görevden alındı
Borsa İstanbul'da sert düşüş

Borsa İstanbul'da rekor düşüş
MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin

"Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin"

Down sendromlu öğrencilerden Kaymakam Özçelik'e ziyaret

Down sendromlu öğrencilerden Kaymakam Özçelik'e ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde eğitim gören down sendromlu öğrenciler Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik'i ziyaret etti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde eğitim gören down sendromlu öğrenciler Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik'i ziyaret etti.

'21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' dolayısıyla Adilcevaz Şehit Polis Mahmut İkibeş Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören down sendromlu öğrenciler, okul idarecileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz ile birlikte Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik'i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Özçelik, kendisini ziyarete gelen öğrencilerle yakından ilgilenerek onların mutluluğunu paylaştı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Özçelik, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederken, öğrenciler de kendi hazırladıkları hediyeleri Kaymakam Özçelik'e sundular. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title