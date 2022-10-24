Down sendromlu Mine'ye damatsız düğün

Kahramanmaraş'ta 19 yaşındaki Down sendromlu Mine Bayır'ın gelinlik giyme hayali, ailesi ve yakınlarının organize ettiği düğün merasiminde gerçeğe dönüştü.

Mine Bayır'ın hayallerini sürekli tekrarlaması üzerine yakın çevresi öncesinde temsili bir kına gecesi ardından da dillere destan bir düğün organize etmeye karar verdi.

Kahramanmaraş'ta bulunan bir organizasyon evinde düzenlenen temsili düğün merasimi öncesinde kuaföre götürülerek saçı ve makyajı yapılan Mine, daha sonra ise gelinliğini giyerek alana geldi. Süslenen gelin arabası ile merasim yerine gelen Mine'yi ailesi ve yakın çevresi davul ve zurnalarla karşıladı.

Damatsız düğünde, hayallerini süsleyen gelinliği giymenin mutluluğunu yaşayan Mine, annesi Seher Bayır ve manevi babası olarak kabul ettiği Akif Diş ile müzik eşliğinde eğlendi ve dans etti.

Down sendromlu Mine Bayır, "Düğüne geldim, saçımı yaptırdım, makyaj yaptırdım sonra ağladık biz. Mutlu oldum, sevindim ve heyecanlıyım. Her şeyi beğendim teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kızı Mine'nin sürekli düğün ve gelinlik giyme hayali olduğunu söyleyen anne Seher Bayır, "Çok sevindim çok teşekkür ederim. Bu organizasyona gelen herkesin ayaklarına sağlık, herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mine tarafından manevi baba olarak nitelendirilen Akif Diş ise, dünyanın en mutlu insanı olduğunu söyleyerek, "Çok mutluyuz. Bugün Mine kızımızın en mutlu gününde birlikte olmaktan, insanların bu tarz toplum olaylarına duyarlı olmalarından dolayı onlara çok müteşekkiriz. Prensesimizin hayalinde sürekli beyaz gelinlik giyme hayali vardı. Biz o hayali gerçekleştirmeye çalıştık. Beni babası olarak kabul ettiği için Mine'ye ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ