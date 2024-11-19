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Down Sendromlu İslam Mevlüt'ün Jandarma Olma Hayali Gerçek Oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde down sendromlu İslam Mevlüt, Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte bir günlük uzman çavuş görevi yaparak jandarma olma hayalini gerçekleştirdi. Yemin ederek görevine başlayan Mevlüt, büyük mutluluk yaşadı.

Down sendromlu İslam Mevlüt'ün jandarma olma hayali gerçek oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde down sendromlu İslam Mevlüt'ün jandarma olma hayali gerçek oldu.

İslam, ailesinin talebi üzerine Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı tarafından yapılan organizasyonla bir günlük uzman çavuş görevi yaptı. İlçe Jandarma komutanlığında düzenlenen törende al bayrağımıza elini koyup yemin eden Mevlüt, uzman çavuş kıyafetini giyerek devriyeye çıktı. Gün boyu jandarma görevini yapan Mevlüt büyük mutluluk yaşarken, günün sonunda terhis oldu.

Kaymakam Eren Arslan da genci ziyaret edip sevincine ortak olurken, "Asker olmayı çok isteyen İslam kardeşimizin hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gencimizin hayalini gerçekleştiren İlçe Jandarma Komutanımız Yüzbaşı Harun Nazlı'ya ve kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Down Sendromlu İslam Mevlüt'ün Jandarma Olma Hayali Gerçek Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Yerel
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