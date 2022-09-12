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Down Sendromlu halay başını alınca sanatçı coştu

Yerel Haberler

Down Sendromlu halay başını alınca sanatçı coştu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir düğünde halay başını down sendromlu Yusuf alınca sanatçıyı omuzlara alan kalabalık coştu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir düğünde halay başını down sendromlu Yusuf alınca sanatçıyı omuzlara alan kalabalık coştu.

Silopi'de Muhammed ve Fatma çiftlerinin yüzlerce katılım ile gerçekleştirilen mahalle düğününde oyun havalarının coşkusuna dayanamayan Down Sendromlu Yusuf, halayın başına geçerek hem coştu, hem de davetlileri coşturdu. Ofis Mahallesinde iki gündür devam eden düğünde Down sendromlu Yusuf Yıldırım'ın halay başında müzik ritimleri eşliğinde kendine özgün tarzda dans etmesi kalabalığı coştururken yerel sanatçı Ozan Ahmet omuzlara alınarak yöresel şarkılarını söyledi. Katılımcıların doyasıya eğlendiği düğünde gece geç saatlere kadar oyun havaları oynandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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