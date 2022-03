Down sendromlu Erdem 13 yıldır berberlik yapıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan down sendromlu 38 yaşındaki Erdem Yılmaz, 13 yıldır berberlik yapıyor. Müşterilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Erdem, saç tıraşının yanı sıra masaj da yapıyor. Mesleğini sevdiğini belirten Yılmaz, "13 yıl oldu berberde çalışmaya başlayalı. İşim güzel, seviyorum. Saç kesiyorum, masaj yapıyorum, güzel gidiyor" dedi.

Finike ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki down sendromlu Erdem Yılmaz, bir akrabası vasıtası ile tanıştığı ustası Akgün Dağlı sayesinde 13 yıldır erkek kuaförlüğü yapıyor. 13 yıldır kendini geliştiren Erdem, saç tıraşı sonrası gelen müşterilere masaj yapmayı da ihmal etmiyor. İlçe halkı tarafından benimsenen Erdem, herkes tarafından çok seviliyor. Müşterilerin birçoğu berbere gelerek Erdem'in kendilerini tıraş etmesini istiyor. Erdem, kendine özgü geliştirdiği berber dansı ile de dükkana renk katıyor. Down sendromlu Erdem'in Türkiye Yağlı Güreşleri tek down sendromlu başpehlivanı ünvanı da bulunuyor.

"İşimi seviyorum"

İşini severek yaptığını belirten Erdem Yılmaz, "13 yıl oldu berberde çalışmaya başlayalı. İşim güzel, seviyorum. Saç kesiyorum, masaj yapıyorum, güzel gidiyor. Müşterilere çay da veriyorum. Beni ustam berber yaptı. İşlerim iyi gidiyor. İşimi gücümü elime aldım, bir de evlenmek istiyorum. Müşteriler de buyursun gelsinler, çayımı içsinler" diye konuştu.

"Tam bir esnaf"

Erdem'in patronu erkek kuaförü Akgün Dağlı, "13 yıldır beraberiz. Bir akrabası sayesinde tanıştık. Erdem her şeyiyle dört dörtlük, on numara. Müşteriler özellikle Erdem olmazsa biz gelmeyiz diyorlar. Erdem, bazı kelimeleri tam olarak konuşamıyordu. Zamanla kendisini geliştirdi ve konuşmaya başladı. Tam bir esnaf, Finike'nin güler yüzü. Erdem'i kardeşimden ayırt edemem, benim için çok değerli. İşletmelerin, down sendromlulara destek vermeleri gerekiyor. Herkes elinden geldiği kadar yardımcı olmalı" şeklinde konuştu. - ANTALYA