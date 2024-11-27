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Down Sendromlu Emre, Kahramanmaraş Kapalı Çarşı'sının Neşesi Oldu

Down Sendromlu Emre, Kahramanmaraş Kapalı Çarşı'sının Neşesi Oldu
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Kahramanmaraş'ta yaşayan down sendromlu Emre Kala, geleneksel Türk kıyafetleriyle 500 yıllık Kapalı Çarşı'nın maskotu haline geldi. Emre, hem esnafın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan down sendromlu Emre Kala, üstünden hiç çıkartmadığı geleneksel Türk kıyafetleri ile 500 yıllık Tarihi Kapalı Çarşı'nın maskotu oldu.

Kahramanmaraş'ın tarihi simgelerinden biri olan 500 yıllık Kapalı Çarşı, yalnızca tarihi dokusuyla değil, aynı zamanda çarşının neşeli maskotu Emre Kala ile de dikkat çekiyor. Kapalı Çarşı'nın Alp'i olarak tanınan down sendromlu Emre, hiç çıkarmadığı geleneksel Türk kıyafetleriyle hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Emre Kala, çocukluğundan bu yana geleneksel kıyafetlere duyduğu sevgiyi çarşı esnafının desteğiyle bir yaşam tarzına dönüştürdü. Alp kıyafeti, börk ve mızrağını eline alıp tarihi çarşıda her gün turlayan Emre mekana farklı bir hava katarken, aynı zamanda oyuncu Burak Özçivit hayranı. Özçivit ile tanışma hayalleri kuran Emre, ünlü oyuncunun oynadığı diziyi ise hiç kaçırmıyor.

Esnaf Muammer Söğüt, "Emre arkadaşımız aslında benim çocukluğum. Beraber büyüdük sayılır ve onu kendi parçamız olarak görüyoruz. Bize göre şu anda bu çarşının neşesi, bir heyecan katıyor. Emre'nin en büyük hayali Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit ile tanışmak. Çünkü günün ortalama 3 saatini Kuruluş Osmanlı dizisine bakarak geçiriyor ve onun hastası. Bakarak onları benimsiyor ve onlar gibi hareket yapıyor" dedi.

Esnaf Kemal Dertli ise, "Kahramanmaraş'a gelenler özellikle Emre'nin bu kıyafetlerini görünce daha bir keyif alıyorlar. Emre de gelen misafirleri hoş geldiniz diyerek karşılıyor. Hem Kapalı Çarşımızın hem de Kahramanmaraş'ımızın maskotu haline geldi ve burada insanların güzel tepkilerini alıyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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