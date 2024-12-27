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Down Sendromlu Emre, Camiye Olan Aşkıyla Göz Dolduruyor

Down Sendromlu Emre, Camiye Olan Aşkıyla Göz Dolduruyor
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Gaziantep'te down sendromlu 28 yaşındaki Emre Lök, Osmanlı Camii'nde namazlarını eda ederek ve dua ederek vakit geçiriyor. Cami cemaati tarafından 'cami aşığı' olarak tanınan Emre, hoca ve cemaatle olan ilişkisiyle de takdir topluyor.

Gaziantep'te yaşayan down sendromlu 28 yaşındaki Emre Lök, 5 vakit namazını eda ettiği mahallelerindeki Osmanlı Camii'nden gün boyu ayrılmıyor.

Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde ikamet eden 28 yaşındaki down sendromlu Emre Lök, mahallelerindeki Osmanlı Camii'nde vakit namazlarını eda ettikten sonra gününü camide dua ederek ve zikir çekerek geçiriyor. Cami cemaatiyle sohbet edip etrafına neşe saçan Emre Lök, çevresi tarafından "cami aşığı" ve "mescit kuşu" olarak tanınıyor. Sabah namazı başta olmak üzere 5 vakit namazını camide eda eden Emre Lök, camide Kur'an-ı Kerim okuyor, namaz kılıyor ve bol bol dua ediyor.

İmamdan cübbe ve sarık hediyesi

Emre Lök'ün cami aşkını gören Osmanlı Camii imam hatibi Ökkeş Bahri Doğan, Lök'e cübbe ve sarık hediye etti. Cuma namazı için minbere çıkan Emre Lök, cami cemaatine kendi lisanıyla hutbe veriyor. Ezan okunur okunmaz caminin yolunu tutan Emre Lök, namaz vakitleri arasında da camiden bir an olsun ayrılmıyor. Cami cemaati tarafından da çok sevilen Lök, namazlardan önce camide toplanmaya başlayan cemaat ile bir araya gelerek sohbet ediyor. Osmanlı Camii imam hatibi Ökkeş Bahri Doğan, her gün camiye geldiğinde Emre Lök kendisini güler yüzle ve kendisine sarılarak karşılıyor. Cemaatle şakalaşan Emre Lök, çocuklar gibi cami içerisinde de eğleniyor. Çoğu zaman camiye tek başına gelen Emre Lök'ü bazen de camiye annesi getiriyor. Namaz vakitlerinde cemaatle birlikte safa duran Emre Lök, namazın tamamlanmasının ardından da camide Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek vakit geçiriyor.

"Emre camiyi ve namaz kılmayı çok seviyor"

Oğlu Emre'nin camiyi ve namaz kılmayı çok sevdiğini belirten anne Ülger Lök, "Emre benim ilk çocuğum olduğu için benim yanımda ayrı bir sevgisi var. Bizde evde namaz kıldığımız için Emre'nin de namaz kıldığını görmek bizi mutlu etti. Emre namaz kılmayı çok seviyor. Emre, evde de bizimle birlikte namaz kılıyor. Biz bu mahalleye sonradan taşındık. Bu mahalleye taşındığımızda Emre, Osmanlı Camii İmam Hatibi Ökkeş hoca ile tanıştı. Ökkeş hocayı çok sevdi. Camiyi, namaz kılmayı ve cami cemaatini çok seviyor" dedi.

"Emre camimizin gülüdür, neşesidir ve muhabbetidir"

Osmanlı Camii imam hatibi Ökkeş Bahri Doğan, Emre'yi çok sevdiklerini belirterek, Emre'nin caminin gülü, neşesi ve muhabbeti olduğunu ifade etti. Emre'nin camiye ayrı bir hava kattığına değinen Doğan, "Emre evde annesiyle birlikte namaz kılıyormuş. Ben de Emre'yi camiye davet ettim. Emre, camiyi çok sevdi. Camide cemaate katıldı. Emre hemen hemen her vakit namazını muhakkak camide kılar. Emre camimize neşe katar. Tesbihattan sonraki kapanış duasını biz Emre'ye yaptırırız. Cemaatimiz de Emre'nin duasına amin diyerek icabet eder. Emre için cübbe ve sarık diktirdik. Cuma günü Emre ile birlikte hutbe okuruz. Bu kardeşlerimizin saflarımızın arasında bulunması manevi yönden bize haz katıyor. Biz bu durumdan çok memnun oluyoruz. Emre camiye geldiği zaman biz mutlu oluyoruz ve huzur buluyoruz. Emre camimizin gülüdür, neşesidir ve muhabbetidir" diye konuştu.

Cami cemaati de Emre'yi çok sevdiklerini belirterek, Emre'nin cami, namaz ve Kur'an-ı Kerim sevgisine imrendiklerini dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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