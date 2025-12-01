Haberler

Down Sendromlu Devran'ın Dans Performansı Gözleri Doldurdu

Güncelleme:
Şırnak'taki rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 8 yaşındaki Down sendromlu Devran Bartan, dansı ile izleyenleri mest etti. Sosyal medyada büyük ilgi gören performansı, mutluluk ve enerji saçtı.

Şırnak'ta özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 8 yaşındaki Down sendromlu Devran Bartan, neşesi ve enerjisiyle izleyenleri mest etti. Aynanın karşısına geçerek çalan hareketli müzik eşliğinde dans eden Bartan, kısa sürede gönüllere taht kurdu.

Rehabilitasyon öğretmenlerinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşıldığı dakikadan itibaren büyük ilgi gördü. Kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alan Devran'ın dans performansı, izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı. Merkez yetkilileri, Devran'ın ritme kendisini tamamen bırakarak özgüvenle dans ettiğini belirterek, "Bu tür aktiviteler çocuklarımızın sosyal gelişimine, kendilerini ifade etmelerine ve özgüven kazanmalarına büyük katkı sağlıyor. Devran'ın mutluluğu hepimize enerji verdi" dedi. - ŞIRNAK

