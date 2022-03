Down sendromlu çocuklardan başkana doğum günü sürprizi

Down sendromlu çocuklar, kendi yaptıkları pastayla Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a doğum günü sürprizi yaptı.

Down Sendromlular Günü'nü kutlamak isterken sürpriz doğum günü ile karşılaşan Başkan Mehmet Kanar, hayatında unutmayacağı özel bir doğum günü yaşadığını söyledi. Mustafakemalpaşa Belediyesi Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi Kursiyerleri, her zaman kendilerine büyük özen, özel ilgi göstererek yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a doğum günü sürprizi yaptı. Down Sendromlu çocuklar sürpriz doğum günü hazırlıklarına Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın eşi Yasemin Kanar'ı da davet etti. Yasemin Kanar çocuklarla birlikte sürpriz doğum gününün heyecanına ortak olurken, onlarla birlikte pasta hazırladı. Hazırladıkları pastalarla birlikte makam ziyareti yapıp Başkan Kanar'a sürpriz yapan çocuklar, hem bu özel günün, hem de Başkan Kanar'ın doğum gününün heyecanını birleştirerek keyifli bir gün yaşadı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Ben onların özel günlerini kutlamak için bekliyordum. Evlatlarım beni düşünmüş ve sürpriz yapmışlar. Bana elleriyle pasta hazırlamışlar çok mutlu oldum. Evlatlarımızın on parmağında on marifet, pasta ve kurabiyelere bayıldım ellerine sağlık. Onlar bizim canlarımız" dedi. - BURSA