Down sendromlu çocuklar Samsunsporlu futbolcularla top oynadı

SAMSUN (İHA) - Samsunspor antrenmanını ziyaret eden down sendromlu çocuklar, kırmızı-beyazlı futbolcularla top oynadı.

Down sendromlu çocuklar, bugün gerçekleşen Samsunspor antrenmanını ziyaret ederek futbolcular ve teknik heyete moral verdi. Liv Hospital Samsun Hastanesi'nin organizasyonu çerçevesinde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen down sendromlu çocuklar, futbolcularla top oynayıp, teknik direktör Fuat Çapa'ya başarılar diledi. Takım kaptanı Yasin Öztekin ile aralarında top çeviren down sendromlu bireyler, zaman zaman yaktıkları klas hareketlerle diğer futbolculardan alkış aldı.

Yasin Öztekin: "Keşke daha çok bizleri ziyaret etseler"

Özel gereksinimli çocuklar ile vakit geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Samsunspor takım kaptanı Yasin Öztekin, "Onları burada görmek bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah daha sık gelirler. Onları seviyoruz. Biraz onlarla futbol oynadım ve çok mutlu oldular. Onlar mutlu oldukça da bizler de mutlu oluyoruz" dedi.

Fut Çapa: "Futbol sadece futbol değil"

Futbolun sadece maç yapmaktan ibaret olmadığını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Futbolun futboldan fazla olduğunu iyi anlamamız lazım. Çünkü bugün bu özel gereksinimli arkadaşların burada ne kadar mutlu olduğunu görmek çok sevindirici. Onları güldürmek, aramıza katarak mutlu etmek bizim açımızdan çok güzeldi. Samsunspor'un bu tür faaliyetlerde bulunması başkanımız tarafından da destekleniyor. Futbolda bazı öncelikler var ama sosyal faaliyetleri de unutmamak lazım. Amacımız sadece hafta sonları maç oynamak değil aynı zamanda da topluma, camiamıza güzel görüntüler vermek, samimiyet göstermek. Onlar bize, biz onlara her anlamda destek olabilmek" diye konuştu.

Futbolcular ve down sendromlu bireyler aralarında top oynadıktan sonra birbirlerine sarılıp başarı dilediler. - SAMSUN