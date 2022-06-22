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Down sendromlu çocuklar mutfakla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Down sendromlu çocuklar mutfakla buluştu

Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Alanya HEP Üniversitesi iş birliğinde down sendromlu çocuklar mutfakla buluşarak eğlenceli vakit geçirdi.

Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Alanya HEP Üniversitesi iş birliğinde down sendromlu çocuklar mutfakla buluşarak eğlenceli vakit geçirdi.

Alanya Belediyesi down sendromlu çocukları mutfakla buluşturdu. Alanya HEP Üniversitesi ile iş birliğinde gerçekleşen mutfak atölye etkinliğinde 8 down sendromlu çocuk, Alanya HEP Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde mutfağa girerek kurabiye yaptı.

Çocuklar hünerlerini sergilediler

Alanya HEP Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bölümü Aşçılık Programı Öğretim Görevlileriyle birlikte mutfağa giren çocuklar eğlenceli dakikalar geçirirken, yaptıkları kurabiyelerle annelerine de sürpriz yaptılar. Etkinlikte, down sendromlu bireylerin bağımsız yaşam sürdürmeleri ve çocukların günlük yaşama katkı sunmaları amaçlandığı açıklandı.

Çocuklar eğlendi, anneleri mutlu oldu

Alanya Belediyesi ve AHEP Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar eğlenirken öğrendi, onları gururla izleyen anneleri ise mutlu oldu. Veliler, projeden büyük mutluluk duyduklarını belirtirken, etkinliği düzenleyen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başta olmak üzere Alanya HEP Üniversitesi'ne ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Esra Mankan, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli öğrencilerimiz ve velileriyle mutfağımızda çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Burada onlarla beraber şeker hamurundan kurabiye yaptık. Umarım bundan sonra da bu tür güzel etkinliklerde bir araya geliriz. Üniversitemiz adına belediyemize de teşekkür ediyoruz."

"Farkındalık etkinliklerine devam edeceğiz"

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, "Bugün down sendromlu öğrencilerimize birlikte AHEP Üniversitesi Gastronomi Mutfağına konuk olduk. Belediyemizin Engelli Koordinasyon Merkezi öğrencileriyle beraber şeker hamurundan çok lezzetli kurabiyeler yaptık. Alanya HEP Üniversitesi ailesine de iş birliği adına teşekkür ederim. Alanya'mızdaki bütün engelli bireylerimizi bu tür farkındalık etkinliklerinde buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

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