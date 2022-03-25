Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ilçesinde '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği gerçekleştirdi.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ilçesinde '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği gerçekleştirdi. Down Sendromlu bireylere yönelik farkındalığın arttırılması amacıyla düzenlenen etkinlik 'Farklıyım Sende Farkında mısın? projesi adı altında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla'da engelli ve Down sendromlu bireylerin çalıştığı ilk kafe olan 'Sende Gel Down Kafe'de düzenlenen etkinliğe, Fethiye Kısa Mola merkezi üyeleri ve Down sendromlu çocuklar katıldı. Etkinlikte Down sendromlu çocuklara ahşap boyaması yaptırıldı ve boyanan ahşap oyuncaklar çocuklara hediye edildi. Engelli aileleri ile çocuklara yemek ikramının da yapıldığı etkinlikte bireyler müzik eşliğine eğlendi. Daha sonra Beşkaza meydanında hep beraber uçurtma etkinliğine katılan engelli bireylerin sandalyelerine +1 yazan renkli balonlar bağlandı ve balonlar etkinlik sonunda Beşkaza Meydanından gökyüzüne bırakıldı. - MUĞLA

Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik

Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik

Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik

Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Fethiye, Muğla, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title