Down Sendromlu bireylere yönelik etkinlik

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ilçesinde '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinliği gerçekleştirdi. Down Sendromlu bireylere yönelik farkındalığın arttırılması amacıyla düzenlenen etkinlik 'Farklıyım Sende Farkında mısın? projesi adı altında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla'da engelli ve Down sendromlu bireylerin çalıştığı ilk kafe olan 'Sende Gel Down Kafe'de düzenlenen etkinliğe, Fethiye Kısa Mola merkezi üyeleri ve Down sendromlu çocuklar katıldı. Etkinlikte Down sendromlu çocuklara ahşap boyaması yaptırıldı ve boyanan ahşap oyuncaklar çocuklara hediye edildi. Engelli aileleri ile çocuklara yemek ikramının da yapıldığı etkinlikte bireyler müzik eşliğine eğlendi. Daha sonra Beşkaza meydanında hep beraber uçurtma etkinliğine katılan engelli bireylerin sandalyelerine +1 yazan renkli balonlar bağlandı ve balonlar etkinlik sonunda Beşkaza Meydanından gökyüzüne bırakıldı. - MUĞLA