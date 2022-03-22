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Down Sendromlu bireyler, jandarma oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Down Sendromlu bireyler, jandarma oldu

Kahramanmaraş'ta Jandarma Trafik Timleri, ziyaret ettikleri Down Sendromlu bireylere, yelek giydirerek araçları ile gezdirdi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta Jandarma Trafik Timleri, ziyaret ettikleri Down Sendromlu bireylere, yelek giydirerek araçları ile gezdirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Down sendromlu bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumda bu konuda farkındalık oluşturulması maksadıyla sorumluluk sahasında bulunan Down sendromlu bireyleri ziyaret etti.Ziyarette özel çocuklara çeşitli hediyeler verildi ve sonrasında Jandarma trafik yeleği giydirilerek araçlarla gezdirildi.

Özel çocukların aileleri ziyaretten dolayı mutluluklarını belirterek jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti. - KAHRAMANMARAŞ

Down Sendromlu bireyler, jandarma oldu

Down Sendromlu bireyler, jandarma oldu

Down Sendromlu bireyler, jandarma oldu

Down Sendromlu bireyler, jandarma oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Jandarma, Yerel, Haberler

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