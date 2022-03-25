Dosta güven düşmana korku salan jandarma ekiplerinden anlamlı proje

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında şehit yakını çift ile bir araya geldi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent genelinde huzurun sağlanmasında etkili rol almanın yanı sıra sosyal projelerde de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, merkeze 20 kilometre uzaklıkta Kavakpınar köyünde yaşayan şehit yakını olan Kamil Bal (80) ve Hacer Bal (78) çifti ile bir araya gelerek muhabbet ettikten sonra kendilerine çiçek verdi. Çiftin jandarma ekipleri ile muhabbetleri ise sıcak dolu anlara vesile oldu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinin köylerine geldiğini belirten yaşlı çiftin oğlu Ömer Bal, "Annem ve babamı gördüler onlar da çok sevindi ve moralleri yerine geldi. Jandarma ekiplerini gördükleri zaman daha mutlu oldular. Jandarma ekiplerimizin içeride ve dışarıda ki başarılı işler haricinde sosyal faaliyetler de sürekli yanımızdalar bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bizleri ziyaret ettikleri için bütün jandarma ekiplerine teşekkür ederiz" dedi.

Jandarma ekiplerinin köy vatandaşı ile sürekli ilgilendiğini belirten Kavakpınar köyü muhtarı Nejat Tanyol, "Jandarma ekiplerimizi sürekli buradalar. En ufak sıkıntımız da dahi sürekli yanımızdalar. Ekiplerimiz bugün yaşlı çiftimizi ziyaret etti onlar da çok sevindi. Kendilerine değer verilmesi onları çok mutlu etti. Onların adına da ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ