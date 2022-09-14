Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dost Dernekler Platformu'ndan Pakistan'a yardım eli

Yerel Haberler

Dost Dernekler Platformu'ndan Pakistan'a yardım eli

Eskişehir'de faaliyet gösteren Dost Dernekler Platformu, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi mağdurları için başlatılan kampanyaya destek verdi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Dost Dernekler Platformu, Pakistan'da meydana gelen sel felaketi mağdurları için başlatılan kampanyaya destek verdi.

Büyük yıkımların olduğunu ve ülkenin büyük bir bölümünün çaresiz bir şekilde hayata tutunduğu ifade eden Dost Dernekler Platformu Başkanı Ayhan Arslan, "Türk milletinin dost ve kardeş ülke Pakistan için başlatmış olduğu bu önemli kampanya ya bizlerde Eskişehirimiz adına Dost Dernekler Platformu olarak destek vermeyi üzerimize vazife addettik. Geçmişte en zor zamanlarımızda hep yanı başımızda olan Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, tüm insanlığın bu tür felaketlerde tek vücut bir şekilde yardımlarda buluşmasını temenni ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

DOST Partisi Eskişehir Pakistan Yerel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title