Döşemealtı'nda Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Haberler

Döşemealtı Belediyesi, ilçede altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokakları sıcak asfaltla buluşturuyor.

Türkiye'de en çok ruhsat veren belediyeler arasında ilk üçte yer alan Döşemealtı Belediyesi bir yandan imar planlarında yol olarak görünen ancak hiç açılmamış alanları yol olarak vatandaşın hizmetine sunarken, diğer yandan da sıcak asfalt, sathi kaplama ve parke yollarla ilçede ulaşıma yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı anda bir çok noktada asfalt serme işlemi yapan ekipler, Altınkale Mahallesi'nde 3 ayrı cadde ve 1 sokakta sıcak asfalt serimini tamamlayarak yolu vatandaşların kullanımına açtı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Rauf Orbay caddesinde 16 metre genişliğinde çift şeritli olan caddeye 3 bin 680 metrekare sıcak asfalt, Göktürk Caddesi'nde 14 metrelik çift şeritli yola da 14 bin 700 metrekare sıcak asfalt, Veysel Karani Caddesi'nde ise yine 14 metrelik çift şeritli yola 10 bin 850 metrekare sıcak asfalt serimi yaptı. 5224 sokakta ise bin 260 metrekare sıcak asfalt uygulaması yapıldı.

ANKA / Yerel