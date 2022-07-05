Döşemealtı Belediyesi'nden Sporculara Ödül

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, temmuz ayı meclis toplantısında verdiği önergeyle başarılı sporcuların Meclis tarafından ödüllendirilmesini istedi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Türkiye Voleybol Federasyonu Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda hem midi kızlar hem de küçük kızlar kategorisinde Türkiye üçüncülüğü kazanan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol takımlarını ağırladı. Aileleri ve antrenörleriyle birlikte Genç'i ziyaret eden başarılı sporcular kupalarını hediye etti.

Yine Yıldızlar ve U15 Ferdi Türkiye Şampiyonası 64 kiloda Türkiye Şampiyonu olan ve Avrupa Şampiyonası'na gitme şansı yakalayan Canan Canpolat da ziyarette hazır bulunarak şampiyonluk madalyasını Turgay Genç'e hatıra olarak verdi. Genç, "Haziran ayı meclis toplantısında önerge vererek bu başarıların Meclis kararıyla ödüllendirilmesini istedik. Şu an plan bütçe komisyonunda olan ödüller ağustos ayı meclisinde onaylanacak ve sizlere verilecek" dedi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında sağlıklı bireyler yetişmesi ilçe gençlerinin kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için tüm amatör spor branşlarına destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Genç, "Bizim en büyük kazancımız geleceğimiz olan bu çocuklarımızın elde ettikleri başarılar. Her şeyden önce bir belediye başkanı olarak değil bir vatandaş olarak bile bu gençlere destek olmak bizlerin asli sorumluluğu. Bu bir ekip işi. Tüm yöneticilerime, antrenörlerime, belediye ve kulüp çalışanlarına, tabii ki bize bu gururu yaşatan sporcularım ve ailelerine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Yıldızlar ve U15 Ferdi Türkiye Şampiyonası 64 kiloda Türkiye Şampiyonu olan ve Avrupa Şampiyonası'na gitme şansı yakalayan Canan Canpolat ziyarette madalyasını Turgay Genç'e armağan etti. Hayatında aldığı en güzel hediyelerin bu kupa ve madalyalar olduğunu söyleyen Genç, "İyi ki sizin gibi gençlerimiz var. İyi ki bizler size destek olma şansı yakaladık. Hepinizle gurur duyuyorum" dedi.

ANKA / Yerel