Döşemealtı'nda altyapıları tamamlanan cadde ve sokaklara sıcak asfalt

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri yine ilçede bozulan yolların bakım onarım ve yama asfaltlamasını da program doğrultusunda gerçekleştiriyor.

Bahçeyaka Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi başta olmak üzere 40'ncı sokak, 807 sokak ve bağlantılı sokaklarda serme ve sıkıştırma işlemlerini sürdüren ekipler toplamda 7 kilometre sıcak asfalt serim işlemi yapacak. 7 kilometrelik yolun yüzde 60'ı tamamlanırken, ekipler çalışmalarına haftanın 7 günü mesai yaparak devam ediyor. Bahçeyaka Mahallesi'nde bozulan yollarda yama asfalt çalışmaları ve bakımları da ekipler tarafından büyük titizlikle yapılıyor.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçe genelinde yeni yol yapım seferberliğinin sürdüğünü söyleyerek, "Hem belediye ekiplerimiz, hem de hizmet alımıyla çalışması süren asfalt ekiplerimiz belirlenen program dahilinde altyapısı tamamlanan alanlarda önce serme sıkıştırma ardından da sıcak asfalt dökümünü gerçekleştiriyor. Bozulan ve eskiyen yollar için tamir ve özellikle köyden mahalleye dönüşen uzak mahallelerimizdeki bağlantı yollarını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve çalışmalar sırasında rahatsızlık verdiğimiz hemşerilerimize anlayışları için teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA