Döşemealtı'nda 19 Mayıs Heyecanı

Döşemealtı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Belediye ekipleri günler öncesinden ilçeyi Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla süslemeye başladı. 19 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek araç korteji ile bayram coşkusunun cadde ve sokaklarda paylaşılacağı Döşemealtı'nda akşam ise ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, sevilen şarkılarını Döşemealtı halkı için seslendirecek.

Konser öncesi alandaki herkese Türk bayrağı ve meşaleler dağıtılacak. Döşemealtı Belediyesi 19 Mayıs'ta tam 20 bin Türk bayrağını halka hediye edilecek.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, milli bayramların ilçede çok büyük coşkuyla kutlandığına dikkat çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençlere armağan ettiği bayramımızın 103'ncü yılında düzenleyeceğimiz araç korteji ve ücretsiz halk konserine tüm gençlerimizi ve hemşerilerimi davet ediyorum. Gelin bu coşkuyu yine Döşemealtı'nda hep birlikte kutlayalım" diye konuştu.