Döşemealtı İftar Sofralarında Buluşmaya Devam Ediyor

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (ANKA) - Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, her yıl geleneksel hale getirdiği iftar sofralarında ilçe sakinleriyle buluşmaya devam ediyor.

Bademağacı ve Dağbeli Mahallelerinde kurulan sofralarının ardından Çığlık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Genç, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Mahalle sakinleriyle iftar açan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'e, Başkan yardımcıları, Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Döşemealtı Belediyesi tarafından kurulan iftar sofralarının bir diğer adresi de Ilıca kapalı pazar yeri oldu.

İftar yemeğine, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, il yöneticileri, CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Reşit Doğan, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Özbey, Döşemealtı Muhtarlar Derneği Başkanı Alkan Altun, Belediye Meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Köyler bölgesi olarak bilinen Kovanlık, Ekşili, Dereli, Camili, Karataş, Selimiye, Ahırtaş, Karaveliler, Killik, Aşağıoba, Kevşirler, Bıyıklı ve Ilıca Mahalle sakinlerini iftar sofrasında buluşturan Belediye Başkanı Turgay Genç, vatandaşlarla birlikte oruç açtı.