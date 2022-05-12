Döşemealtı Belediyesi, Yol Çalışmalarına Hız Verdi

Döşemealtı Belediyesi, ilçe genelinde yol çalışmalarına hız verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle yerleşimin yoğun olduğu ve altyapı çalışmaları tamamlanan yollarda sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Altınkale Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde serme ve sıkıştırma işlemlerini tamamlayan ekipler sıcak asfalt çalışması başladı.

Yaklaşık 1200 metrelik yolda geliş gidiş olarak dökülecek asfaltın ardından yeni program dahilinde altyapısı biten alanlarda çalışmalara geçilecek.

Bir yandan sıcak asfalt, diğer yandan da sathi kaplama yol yapan Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yollarda da yama çalışmalarını sürdürüyor.

Çığlık Mahallesi'nde bozulan yollarda önce dolgu ardından da yama asfalt yapan ekipler, ilçe genelinde imar planlarında yol olarak görünen alanlarda yol açma çalışmalarına da devam ediyor.