Döşemealtı Belediyesi'nden 5 Bin Kişilik İftar Sofrası

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (ANKA) - Döşemealtı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak kurulan iftar sofrası, Kadir Gecesi'nde binlerce kişiyi bir araya getirdi. İlçenin ilk kent meydanında tam 5 bin kişi aynı anda iftarını açarken, Müze Konseptli Hacı Ramazan Altun Merkez Camii'nde Kadir Gecesi için özel program düzenlendi. Başkan Genç cami önüne kurulan stantta dondurma ve lokma tatlısı ikram etti. Sahurda ise yine cami bahçesine kurulan sofralarda kahvaltılık verildi.

Döşemealtı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca binlerce kişiyi, kurduğu iftar sofralarında bir araya getirdi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kadir Gecesi'nde Belediye önü kent meydanında iftar sofrası kuran Döşemeatı Belediyesi'nin organizasyonuna katılım yoğun oldu. Ev sahibi olarak tek tek masaları dolaşan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, katıldıkları için teşekkür ettiği vatandaşların Kadir gecelerini kutladı.

Kent meydanını tıklım tıklım dolduran 5 bin kişi, okunan akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açarken, iftar yemeğine İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, CHP İlçe Başkanı Reşit Doğan, İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Özbey, Saadet Partisi İlçe Başkanı Metin Kandemir, MHP İlçe Başkanı Yusuf Oktar, Demokrat Parti İlçe Başkanı İbrahim Balçak, Belediye Meclis üyeleri, Siyasi partilerin yöneticileri, Mahalle Muhtarları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Başkan Turgay Genç, geleneksel hale gelen iftar davetine katılan herkese teşekkür ederken, "Bugün duaların kabul olduğu bin aydan değerli olan Kadir gecesi. Bu özel günde hep bir arada olduğumuz için çok mutluyum. Herkesin mübarek Kadir gecesini ve Ramazan bayramını şimdiden kutlarım. Bu gece ettiğimiz dualar ve ibadetlerimizin kabul olması dileğiyle katılan hemşehrilerime ve emeği geçen mesai arkadaşlarıma minnetlerimi sunarım" dedi.

İftar programının ardından Teravih namazı öncesi Müze Konseptli Hacı Ramazan Altun Merkez Cami'ne giden Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, burada vatandaşlara lokma ve dondurma ikramında bulundu. Döşemealtı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Kadir gecesi nedeniyle sahura kadar ibadet eden vatandaşlar için cami bahçesine kurulan sofrada sahur için kahvaltılık ikram etti.