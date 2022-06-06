Döşemealtı Belediyesi, "Kariyer Ofisi" İle İstihdama Katkı Sağlıyor - Haberler

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Döşemealtı Belediyesi, "Kariyer Ofisi" İle İstihdama Katkı Sağlıyor

ANKA - Yerel
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Döşemealtı Belediyesi, 'Kariyer Ofisi' İle İstihdama Katkı Sağlıyor

Döşemealtı Belediyesi Nar Masa bünyesinde hizmet veren İş-Kur ofisi, iş arayan ile iş vereni bir araya getirmeyi sürdürüyor. Mayıs ayı içerisinde 55’i kadın 56’sı erkek toplam 111 kişi iş bulmak için Döşemealtı Belediyesi Kariyer Ofisine başvururken, yapılan görüşmeler sonucu 64 kişi istihdam edilerek iş başı yaptı.

Döşemealtı Belediyesi Nar Masa bünyesinde hizmet veren İş-Kur ofisi, iş arayan ile iş vereni bir araya getirmeyi sürdürüyor. Mayıs ayı içerisinde 55'i kadın 56'sı erkek toplam 111 kişi iş bulmak için Döşemealtı Belediyesi Kariyer Ofisine başvururken, yapılan görüşmeler sonucu 64 kişi istihdam edilerek iş başı yaptı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in talimatıyla ilçedeki işsizlik oranının düşmesi amacıyla kurulan Nar Masa İş-Kur Ofisi her yıl yüzlerce kişinin işe başlamasına aracılık ediyor. Özellikle bölgede faaliyet gösteren ve işçi arayan firma yetkilileriyle iş arayanları düzenlediği kariyer günlerinde bir araya getiren Döşemealtı Belediyesi kariyer ofisi, Mayıs ayı içerisinde yaptığı çalışma ile 64 kişiye iş imkanı sağladı.

DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Mayıs ayı içerisinde tam 111 kişi iş için Döşemealtı Belediyesine başvururken, İş-Kur görevlileri kişilerin eğitim durumu, çalışmak istedikleri alan ve becerilerinin olduğu kriterlere ayırarak işçi arayan firmalarla görüşmeler yaptı. Mayıs ayı içerisinde 170 kişi iş için yönlendirilirken bunlardan 64'ü işbaşı yaparak çalışmaya başladı. Kriterleri uymayan ve görüşmeleri olumsuz sonuçlanan kişiler, değerlendirmeye alınarak yeniden kariyer planlaması yapılıyor.

ANKA / Yerel

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