DOSAB ve DOSABSİAD'tan ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı

DOSABSİAD ve DOSAB iş birliğinde hazırlanan erzak kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere harekete geçti.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) iş birliğiyle Bursa'da bulunan ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yapıldı. DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'in önderliğinde gerçekleştirilen yardımlar, Ramazan ayı boyunca bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

'Ramazan ayı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sunma fırsatıdır'

DOSAB ve DOSABSİAD olarak, erzak yardımlarını bu yıl da sürdürdüklerine değinen DOSABSİAD Başkanı Çevikel, "Ramazan ayı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sunma fırsatıdır. Mahalle muhtarlarımızın aktardığı bilgiler doğrultusunda hareket ederek, bölgemizdeki ihtiyaç sahibi aileleri belirledik. Toplumsal dayanışmanın gücünü bir kez daha göstermekten dolayı gurur duyuyoruz. Bizler, iş dünyası olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve bu tür faaliyetlerle toplumumuza katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski ise, "Bu yardımlaşma ve dayanışma kültürünü her zaman destekliyoruz. İnşallah bu yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelerimize bir nebze de olsa destek olur ve onların yüzünü güldürür" ifadelerini kullandı. - BURSA