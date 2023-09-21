Ankara'nın Keçiören Belediyesi ile Türkiye Gaziler Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) iş birliğinde düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü programında dört kuşak gaziler aynı fotoğraf karesinde görüntülendi.

Ankara'nın Keçiören Belediyesi ile Türkiye Gaziler Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) iş birliğinde düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü programında dört kuşak gaziler aynı fotoğraf karesinde görüntülendi.

Dört kuşak gazi, Keçiören'de bir araya geldi. Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemek programının ardından aynı karede poz veren Kore Gazisi Ahmet Karaçoban (94), Kıbrıs Gazisi Sıddık Büyükturan (70), 15 Temmuz Gazisi Durak Deniz (44) ve Güneydoğu Gazisi Mehmet Eğin (37) katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da tüm gazilerin gününü kutlayarak, "Genç yaşlı tüm gazilerimizi buluşturduğumuz özel günde dört kuşak gazilerimizi aynı karede görmek bizleri onurlandırdı, minnet ve şükran duyularımızı had safhalara çıkardı. Böylesine güzel bir karede buluşan gazilerimize ve tüm gazilerimize yaşamlarında şifalar diliyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Vatanımız onlara minnettardır" dedi.

Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katılarak gazilerin gününü tebrik etti. - ANKARA