Dorlion Arama Kurtarma Ekibi'nden Anneler Günü Kutlaması

Eskişehir'de Dorlion Arama Kurtarma Ekibi kadın ekip üyelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Dorlion Arama Kurtarma Ekibi'nin kentsel arama kurtarma eğitimlerinin dördüncü gününde, kadın ekip üyelerinin Anneler Günü kutlandı. Ekip, zorlu eğitim programı sırasında bile bu özel günü atlamadı. Ekip üyeleri fedakar annelerin Anneler Günü'nü içtenlikle tebrik etti. - ESKİŞEHİR