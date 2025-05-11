Dorlion Arama Kurtarma Ekibi'nden Anneler Günü Kutlaması
Eskişehir'de Dorlion Arama Kurtarma Ekibi, kentsel arama kurtarma eğitimleri sırasında kadın ekip üyelerinin Anneler Günü'nü kutlayarak fedakar anneleri unutmadı.
Eskişehir'de Dorlion Arama Kurtarma Ekibi kadın ekip üyelerinin Anneler Günü'nü kutladı.
Dorlion Arama Kurtarma Ekibi'nin kentsel arama kurtarma eğitimlerinin dördüncü gününde, kadın ekip üyelerinin Anneler Günü kutlandı. Ekip, zorlu eğitim programı sırasında bile bu özel günü atlamadı. Ekip üyeleri fedakar annelerin Anneler Günü'nü içtenlikle tebrik etti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel