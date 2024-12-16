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Dorlion Arama Kurtarma Derneği'nin Yeni Başkanı Kahvaltıda Tanıtıldı

Dorlion Arama Kurtarma Derneği'nin Yeni Başkanı Kahvaltıda Tanıtıldı
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Dorlion Arama Kurtarma Derneği'nin yeni başkanı Mehmet Hakan Döner, dernek üyeleriyle düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. 10 yıldır Eskişehir'de arama ve kurtarma faaliyetleri yürüten dernekte, Döner'in gelecekteki çalışmalarına dair bilgi verildi.

Dorlion Arama Kurtarma (DAK) Derneği'nin yeni başkanı Mehmet Hakan Döner, yönetim kurulu tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda dernek üyeleriyle buluştu.

Dorlion Arama Kurtarma Derneği, Eskişehir'de 10 yıldır arama ve kurtarma faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda 7 Aralık'ta yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda Mehmet Hakan Döner, tek listeyle başkan seçilmişti. Seçim sonrası Döner, DAK Derneği üyeleriyle kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Başkan Döner'den DAK'ın gelecekteki çalışmalarına dair bilgiler alan dernek üyeleri, etkinlikte keyifli vakit geçirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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