Dönmez, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: "Elektriği kesik abone sayısı 278 bin" - Haberler

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Dönmez, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: "Elektriği kesik abone sayısı 278 bin"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dönmez, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: 'Elektriği kesik abone sayısı 278 bin'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği, "4 milyon hanenin elektriği kesik" ifadelerinin algı, manipülasyon ve çarpıtma olduğunu savunarak, "Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği, "4 milyon hanenin elektriği kesik" ifadelerinin algı, manipülasyon ve çarpıtma olduğunu savunarak, "Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 ay önce elektrik faturalarına gelen zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödemeyeceğini söylemişti. Dün, Kılıçdaroğlu'nun elektriği söz konusu faaliyeti sonucunda kesilmişti. Kılıçdaroğlu ise bu eylemi gerçekleştirmesinin sebebinin elektriğinin kesik olduğunu iddia ettiği 4 milyon haneye dikkat çekmek için olduğunu belirtmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sosyal medya hesabından şu şekilde cevap verdi:

"Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde yüzde 0.6'dır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Fatih Dönmez, Enerji, Yerel, Haberler

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