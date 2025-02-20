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Dondurucu Soğukta Genç Kızların Süs Havuzuna Atlama Macerası

Dondurucu Soğukta Genç Kızların Süs Havuzuna Atlama Macerası
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Çorlu'da iki genç kız, hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü bir günde süs havuzuna atlayarak ilginç bir olaya imza attı. Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen genç kızların keyifli anları görenleri şaşırttı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 genç kızın dondurucu soğukta süs havuzuna atlaması görenleri şaşırttı.

Hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düştüğü ilçede dondurucu soğuklar hakim. Geçtiğimiz gün yaşanan ilginç bir olay ise görenleri şaşırttı. Muhittin Mahallesi Eski itfaiye ışıklı dönel kavağındaki süs havuzunun yanına bir grup genç geldi. Aralarından iki genç kız, dondurucu soğuğa aldırış etmeyerek havuza atladı. Birbirlerini suyla ıslatan genç kızlar, şakalaştıktan sonra havuzdan çıkarak bölgeden ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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