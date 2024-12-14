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Dondurucu Soğuklarda Tavşanlı Semt Pazarında Hayat Devam Ediyor

Dondurucu Soğuklarda Tavşanlı Semt Pazarında Hayat Devam Ediyor
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, soğuk havalara rağmen semt pazarında esnaf, hizmet vermekten geri durmuyor. Erken saatlerde açılan tezgahlarda, pazarcılar hem ürünlerini korumak hem de kendilerini ısıtmak için ateş yakıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi İstasyon Caddesi'nde kurulan semt pazarında, dondurucu soğuklara rağmen pazarcı esnafı, vatandaşlara hizmet vermekten geri durmuyor.

Tavşanlı İstasyon caddesi üzerinde kurulan semt pazarında sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açan sebze ve meyve satıcıları ürünlerini birkaç saat geç çıkararak don vurmasını önledikleri gibi kendileri de ısınmak için ateş yakıyor. Semt pazarındaki esnaflardan Özdemir Kaçmaz, " Yaptığımız iş gerçekten zor. Vatandaşa kaliteli hizmet vermek için erkenden kalkıp geliyoruz. İşimizin başındayız ve Allah'a şükür helal para kazanıyoruz" diyerek pazarcı arkadaşlarına hayırlı işler diledi.

Pazar içerisinde çaycılar da çay servisi yaparak ısınmalarını sağlarken vatandaşlar da taze sebze ve meyve almak için pazarı tercih ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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