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Dondurucu Havada Karadeniz'e Giren 'Doğupark Ekibi'

Dondurucu Havada Karadeniz'e Giren 'Doğupark Ekibi'
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Samsun'da 5 kişi, dondurucu soğukta Karadeniz'e girerek ilginç bir aktiviteye imza attı. 'Doğupark ekibi' adıyla bilinen grup, yaz kış deniz keyfi yapıyor.

Samsun'da çeşitli meslek grubundan 5 kişi dondurucu havada Karadeniz'e girdiler.

Samsun'da aralarında doktor, memur, taksici, esnaf ve ilaç mümessilinden oluşan, kendilerine 'Doğupark ekibi' adını verdikleri grup dondurucu soğukta Karadeniz'e girdiler. Samsun'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü şehirde 5 kişi İlkadım ilçesi Batıpark'ta denize girmenin keyfini yaşadılar. Ekibin yaz kış denize girdikleri öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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