Donanma gemileri Kuşadası'nda - Haberler

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Donanma gemileri Kuşadası'nda

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Donanma gemileri Kuşadası'nda

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından olan Efes-2022 devam ederken, tatbikata katılan Donanma gemileri Kuşadası Limanı'na yanaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından olan Efes-2022 devam ederken, tatbikata katılan Donanma gemileri Kuşadası Limanı'na yanaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından biri olan 'Efes 2022 Tatbikatı' başladı. Birinci safha olan 'Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı'nın tamamlanmasıyla 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yedi Türk askeri gemisi ile bir Libya askeri gemisi, "Efes 2022 Tatbikatı" için Kuşadası'na geldi.

"TCG Erdek, TCG Karaburun, TCG Akçay, TCG Önder, TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Amasra" isimli Türk askeri gemileri ile Libya bayraklı Şafak 534 isimli füze botu, Kuşadası Limanı'na yanaşarak yakıt ikmali yaptı.

9 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Efes tatbikatı Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerilimin sürdüğü ortamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik müşterek tatbikatı Seferihisar Doğanbey mevkiinde yapılıyor. 9 Haziran'a kadar sürecek olan tatbikatta gün içinde sahil yolu (Akarca, Doğanbey, Ürkmez) güvenlik nedeni ile kapalı olacak.

(İsmail Ümit Dilşen - İHA)

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