Domates fidesi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdular

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından her yıl dağıtılan domates fidelerinden almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kocasinan Belediyesi tarafından vatandaşlara domates fidesi dağıtıldı. Belediye binası önündeki Mimarsinan Parkı'nda sabahın erken saatlerinde domates fidesi almak için stantlara gelen yüzlerce vatandaş, uzun kuyruklar oluşturdu. Talebin her geçen yıl arttığını söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi'nin geleneksel olarak her yıl düzenlemiş olduğu domates fidesi dağıtım törenindeyiz. Mayıs ayının başlarında Kayseri'de herkesin konuştuğu ve beklediği domates fideleri bugün dağıtılmaya başladı. 550 bin fideyi bugün Kocasinan Belediyesi'nin önündeki Mimarsinan Parkı'nda, Ziyagökalp ve Beyazşehir mahallelerimizdeki üç farklı noktada dağıtıyoruz. Gelenekselleşen ve artık Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşmiş, bu toprakların tanıdığı, binlerce yıldır bu topraklarda ekilip dikilen 'karabacak' olarak tabir edilen bir domates fidesi tohumunu dağıtıyoruz. Bu tohumun gerek rehası, gerek tadı, gerekse doğal ve organik bir tohum olması, şehrimizdeki insanlarımızın tanıdığı tohum olması da bu işi daha önemli kılıyor. Bugün burada görüldüğü gibi her yıl daha da artan bir taleple kilometrelerce uzayan kuyruklar var. Sabahın erken saatlerinde gelip, burada soğukta bekleyen insanlarımız da haklarını helal etsinler. Ağız tadıyla tüketmek nasip olsun" dedi.

Domates fidesi almaya gelen vatandaşlar, yapılan hizmetten çok memnun olduklarını söyleyerek, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ