Domates fideleri Gönül Köşkü Huzurevi'ne dikildi - Haberler

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Keçiören'de bulunan Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri bahçelerine domates fidesi dikti.

Keçiören Belediyesi bünyesinde ilçedeki Tepebaşı Mahallesi'nde hizmet veren Gönül Köşkü Huzurevi'nde domates fideleri toprakla buluştu. Huzurevi sakinleri bahçede bulunan alana kendi elleriyle fideleri dikti. Bostan kurmanın keyfini yaşayan yaşlıların yüzlerindeki tebessüm ise görülmeye değerdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, huzurevi sakinlerinin özlem duyduğu her türlü faaliyeti hayata geçirdiklerini belirterek, "Belediyemizin serasında yetiştirdiğimiz ata tohumundan fideler atalarımız eliyle toprakla buluştu. Fideler mahsul vermeye başlayınca inşallah kendi elleriyle doğal sebzeleri tüketme fırsatı bulacaklar. İlçemizde müsait olan her karış toprakta üretim yapmak istiyoruz. Hem çiftçilerimizi hem de vatandaşlarımızı bu konuda destekliyoruz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel