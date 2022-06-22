Doluya yakalanan sürü sahibi zor anlar yaşadı - Doluya yakalanan sürü sahibi zor anlar yaşadı Artvin'de aniden bastıran dolu yağışı etrafı beyaza bürürken, yağışa hazırlıksız yakalanan sürü sahibi zor anlar yaşadı. - Doluya yakalanan sürü sahibi zor anlar yaşadı ARTVİN - Artvin'de aniden bastıran dolu yağışı etrafı beyaza bürürken, yağışa hazırlıksız yakalanan sürü sahibi zor anlar yaşadı. İl merkezine bağlı Aşağımaden Köyü Beberet Yaylasında aniden bastıran dolu etrafı beyaza bürüdü. Sürünü otlatan Fatih Akdemir, dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Akdemir, dolu yağışını cep telefonuna kayıt ederken, aynı zamanda yaşadıklarını anlattı. Dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan sürü, neye uğradığını şaşırırken oldukları yerde kala kaldılar. Görüntülerde etrafın beyaza büründüğü görülürken, koyunların doludan korunmak için birbirlerine yanaştığı görülüyor. İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Yerel Artvin Yerel Haberler

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