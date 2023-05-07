Dolu yağışından dolayı kayan otomobil su kanalına düştü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aniden bastıran şiddetli dolu yağışın nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Bolvadin-Emirdağ karayolu dişli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede aniden bastıran dolu yağışı sonrası sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 26 AGV 979 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Savrulan araç orta refüje girip bir süre sürüklendikten sonra sulama kanalına düştü. Kazada öğlen ya da yaralanan olmazken sürücü kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı. Olay esnasında yolun boş olması ise yaşanabilecek bir olumsuzluğun önüne geçti. Kazanın ardından kanala düşen aracın çıkarılması esnasında yoldaki trafik bir süre durduruldu.

Kanala düşen aracın çıkarılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.