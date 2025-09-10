Dolmabahçe'de 'Gazze İçin İyilik Sergisi' Açıldı

Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde Türk Kızılay ile Milli Saraylar tarafından "Gazze İçin İyilik Sergisi" açıldı. Kapılarını sanatseverlere açan serginin tüm gelirinin zor durumda olan Gazze halkının ihtiyaçları için kullanılacağı öğrenildi.

Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde Türk Kızılay ile Milli Saraylar tarafından "Gazze İçin İyilik Sergisi" düzenlendi. Sergide resimden hat sanatına, tezhipten seramiğe kadar geniş bir yelpazede hazırlanan eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kapılarını sanatseverlere açan sergide toplam 405 eser yer aldı. Yardım amacıyla düzenlenen serginin tüm geliri zor durumda olan Gazze halkına destek için kullanılacak. Sanatın iyileştirici gücünü, merhamet ve dayanışma ile birleştiren sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Gazze'de her gün 21 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdık"

Serginin açılış konuşmasını yapan Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sarılar, "Milli Saraylar Başkanlığı ve değerli sanatçılarımızın iş birliğiyle Gazze için hayata geçirilen bu anlamlı sergi sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda insanlığın vicdanına yapılan güçlü bir çağrıdır. Gazze İçin İyilik sergisi, yardımlaşmanın, merhametin ve estetik anlayışın bir araya geldiği çok özel bir dayanışma projesidir. Sergimizde yer alan 405 eserin tamamının satışından elde edilecek gelir Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Bu nedenle burada sergilenen her bir eser aslında bir ekmek, bir yudum su, Gazze için bir umut demektir. Gazze'de yaşanan insani kriz ne yazık ki derinleşerek devam ediyor. Açlık, yetersiz beslenme ve temiz suya erişim gibi temel ihtiyaçlara ulaşmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Türk Kızılay'ı olarak Filistin Kızılay'ı ile koordineli bir biçimde Gazze'de her gün 21 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdık. Şu ana kadar Gazze'ye soktuğunuz yakın bir zamanda 5, 10 günlük periyot içerisinde söylüyorum. 473 tırımızı şükürler olsun ki Gazze'ye sokabildik" dedi.

"Gazze'ye sevk edilen tırlarımızın sayısı 450'yi aştı"

Gazze için hazırlanan tırların Mısır'da depolarda beklediğini belirten Mustafa Sarılar, "Bizim binlerce tır da yer alan malzemelerimiz Mısır'da depolarda bekliyor. Ne yazık ki bunlara müsaade alamadığımız için bunu Gazze'ye iletemiyoruz. Fırsatını bulduğumuz anda bu işlerin en layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda içme suyu desteği sağlayarak en temel ihtiyaçları karşılamaya devam ediyoruz. Mısır ve Ürdün üzerinden gönderilen yardım malzemelerimizden oluşan ve Kerem Şalom sınır kapısı üzerinden Gazze'ye sevk edilen tırlarımızın sayısı 450'yi aştı. Takdir edersiniz ki bölgeye girişlerin düzensiz ve belirsiz şekilde gerçekleştiği bu dönemde her bir yardım malzemesinin ulaşması ayrı bir çaba, ayrı bir özveri gerekiyor. Hem emeği geçen herkese tüm zorluklara rağmen Gazze'ye sırtlarını dönmeyen oradaki mazlumlar için gece gündüz demeden çalıştıkları için en içten şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL