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Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Bozüyük'te Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Bozüyük'te Yakalandı
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Dolandırıcılık suçundan toplamda 4 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şüpheli, Bozüyük'te yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Dolandırıcılık suçundan toplamda 4 yıl 1 ay süreyle hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs Bozüyük'te yakalandı.

Fethiye İlamat ve İnfaz Bürosu'nca iki dosya, Bozüyük İlamat ve İnfaz Bürosu'nca bir dosya olmak üzere 3 adet farklı dosyadan 'Dolandırıcılık' suçundan aranan şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın 4 yıl 1 ay süreyle hapis cezası bulunduğu öğrenilirken, alınan ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs burada adli makamlarca tutuklanarak Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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