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Dolandırıcılara Dikkat: Sahte İcra Tebligatlarıyla Kandırılmayın

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Uzmanlar, kazaya karışmış vatandaşların sahte ilamsız tebligatlarla dolandırıldığı konusunda uyarılarda bulundu. Sigortacı Akın Duman, bu tür belgelere itibar edilmemesi gerektiğini ve durumun e-devlet üzerinden kontrol edilmesini önerdi.

Uzmanlar, daha önce kazaya karışmış kişileri, ilamsız tebligatlarla dolandırmaya çalışan kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Gemlikli Sigortacı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta sektörü meclis üyesi Akın Duman, kaza yapan araç sahiplerinin sahte ilamsız tebligatlarla dolandırıldığını ifade ederek vatandaşları uyardı. Duman, "Eğer tarafınıza pdf formatlı ilamsız takipli icra ödeme emri gönderilirse lütfen bu mesaj ve sizleri arayan kişilere itibar etmeyin. Avukatlık unvanını kullanarak daha önce kaza yapmış vatandaşların araç plakalarını, tarafların isimleri ile tarihlerin içinde bulunduğu sahte icra ödeme emri formatında belgeler gönderilmektedir. Bu kişiler gönderdikleri evraklarla kendilerini avukat ya da hukuk bürosu çalışanı olarak göstererek, vatandaşları arayıp haklarında icra borcunun bulunduğunu, ödeme yapmamaları halinde icra takibi başlatılacağını söyleyerek dolandırıcılık yapmaktadır. Genellikle kazaya karışan kusurlu kişilerden hak mahrumiyeti, (araç kiralama bedeli) talep ettikleri görülmektedir" dedi.

Bu konuda sigorta şirketlerine çok sayıda müracaat olduğunu ifade eden Duman, vatandaşların mağdur olmamaları için bu tür bir tebligat aldıklarında ya da telefon açıldığında e-devlet sistemi üzerinden açılmış icra dosyası kontrolünü sağlamalarını istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dolandırıcılık E-Devlet Sigorta Hukuk Kaza

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