'dokuz Çocuklu Bakire' Kitabının Yazarı Canan Çankaya: "Gericiler, Kitabımın Kapağındaki Kadın Pedinden Dolayı Beni Hedef Aldı"

Samsun’da yaşayan Canan Çankaya, 'Dokuz Çocuklu Bakire' isimli kitabını yayınladı. Kitabın kapağında yer alan kadın pedi fotoğrafı nedeniyle gericilerin hedefi haline geldiğini söyleyen Çankaya, "Gericiler, şimdi kitabımın kapağındaki kadın pedinden dolayı kitabımı ve beni hedef aldılar. Gericilerin istekleri üzerine ülkenin birçok yerinde konser, festivaller iptal edilirken gericilerin çıtayı bir kademe daha yükselterek kitabımı, okumadan ön yargıyla, sadece kapağıyla hedef almaları beni şaşırtmadı" dedi.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'da yaşayan Canan Çankaya, 'Dokuz Çocuklu Bakire' isimli kitabını yayınladı. Kitabın kapağında yer alan kadın pedi fotoğrafı nedeniyle gericilerin hedefi haline geldiğini söyleyen Çankaya, "Gericiler, şimdi kitabımın kapağındaki kadın pedinden dolayı kitabımı ve beni hedef aldılar. Gericilerin istekleri üzerine ülkenin birçok yerinde konser, festivaller iptal edilirken gericilerin çıtayı bir kademe daha yükselterek kitabımı, okumadan ön yargıyla, sadece kapağıyla hedef almaları beni şaşırtmadı" dedi.

Canan Çankaya, yeni yayınladığı 'Dokuz Çocuklu Bakire' isimli kitabını tanıtmak için kitabın kapağını sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra gericilerin hedefi haline geldiğini söyledi. Çankaya, bu süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı:

"KAPAĞA BAKARAK HEDEF ALINDIM"

"Gericiler, şimdi kitabımın kapağındaki kadın pedinden dolayı kitabımı ve beni hedef aldılar. Gericilerin istekleri üzerine ülkenin birçok yerinde konser, festivaller iptal edilirken gericilerin çıtayı bir kademe daha yükselterek bir kadın yazara, yani bana ait kitabımın kapağındaki kadın pedini gerekçe göstererek kitabımı, okumadan ön yargıyla, sadece kapağıyla hedef almaları aslında beni şaşırtmadı. Ancak bu kadar çabuk gerici, bağnaz, yobaz beyinlerin tepkileri olacağını beklemiyordum."