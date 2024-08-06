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Doktorun darp edildiği olaydaki kargaşa kamerada

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile hekimi Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başındayken darp edilerek hastaneye kaldırıldığı olayda yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına yansıdı.

Doktorun darp edildiği olaydaki kargaşa kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile hekimi Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başındayken darp edilerek hastaneye kaldırıldığı olayda koridorda yaşanan kargaşa, güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen 29 Temmuz günü Ortakent - Yahşi Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan olayda İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen ve merkeze yüksek ateş şikayetiyle başvuran Engin S.ile kardeşi Ö.A.S. (48), iddiaya göre tartışma yaşadıkları Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ı darp etti. Kalbinde pil takılı olduğu öğrenilen doktor fenalaştı, duran kalbi merkezdeki mesai arkadaşları tarafından yeniden çalıştırılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken gözaltına alınan Engin S. tutuklanırken kardeşi Ö.A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın durumunun daha iyiye gittiği, hastanede kısa yürüyüşler yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Koridorda yaşanan kargaşanın güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerde doktorun muayenehanesinin kapısında bekleyen Engin S.'nin doktorla diyalog halinde olduğu, ardından kardeşi Ö.A.S.'nin konuşmaya dahil olduğu görülüyor.

Kısa süre sonra Engin S. ve kardeşinin hışımla muayenehaneye giriyor. Gürültüyü duyan aile merkezi çalışanları da muayenehaneye girerek olaya müdahale ediyor, Engin S'yi muayenehaneden uzaklaştırıyor. O anlarda koridorda büyük bir kargaşanın yaşadığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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