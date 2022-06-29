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Doktorluğa ara verdi, sokak hayvanlarını tedavi ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Doktorluğa ara verdi, sokak hayvanlarını tedavi ediyor

Afyonkarahisar'da mesleğine bir süre ara veren Dr. Sevilay Mara, kentteki tüm sokak hayvanlarına sahip çıkarak yaralı hayvanları kendi elleriyle tedavi ediyor.

Afyonkarahisar'da mesleğine bir süre ara veren Dr. Sevilay Mara, kentteki tüm sokak hayvanlarına sahip çıkarak yaralı hayvanları kendi elleriyle tedavi ediyor.

Bir süre doktorluk görevini yerine getirdikten sonra mesleğine ara veren Dr. Sevilay Mara, kendini adeta sokak hayvanlarına adadı. Mesleğinin gereklerini insanların yanında hayvanlara da uygulayan Mera, kendi imkanları ile aldığı kedi ve köpek mamaları ile sokak hayvanlarını besliyor. Hemen hemen her gün aracının bagajını mama ve su ile dolduran Dr. Sevilay Mera, kentte sokak hayvanlarının topluca yaşadığı boş arazilere giderek önce hayvanları kendi illeriyle besleyip sularını veriyor.

Sokak hayvanlarına gözü gibi bakan ve tıpkı bir anne şefkatiyle yaklaşan Mara, yaralı ve hasta olan hayvanları tedavi edip pansumanlarını yapıyor. Durumu ciddi olan kedi ve köpekleri acıyla evine getiren Mara, yaralı yada hasta olan hayvanlar iyileşinceye kadar evinde bakıp tedavilerini kendi elleriyle yapıyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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