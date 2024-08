9 Yaşındaki Nursima Topsakal, Müzik Yeteneğiyle Evde Mini Konserler Veriyor

Bayburt'ta yaşayan 9 yaşındaki Nursima Topsakal, doğuştan gelen müzik yeteneğiyle kendi bestelediği müzikleri piyanoda çalarak evde mini konserler veriyor. Doktorların, anne karnındayken kalp rahatsızlığı tanısı koyduğu, "Yaşamaz" dedikleri Nursima Topsakal, küçük bedeniyle hayata tutunmuş, anne ve babasının umudu olmuştu. Şimdilerde ise Nursima Topsakal, Bilim Sanat Merkezi(BİLSEM), müzik alanı sınavlarını başarıyla tamamlayarak, BİLSEM'de eğitim görmeye hak kazandı. Anne ve babasının yeteneğini fark ederek, müzik alanında yönlendirdikleri minik Nursima Topsakal, piyanoda çaldığı parçalarla kendine hayran bırakıyor.

Küçük yaştan beri müziğe meraklı olan Nursima Topsakal'ın ilk olarak yeteneğini annesi ve babası fark etti. Kalorifer petekleri üzerinde Nursima'nın gizli gizli piyano çaldığını gören anne ve baba, Nursima için müzik kursları araştırmaya başladı. Bayburt'ta faaliyet gösteren bir müzik atölyesine kızlarını yazdırarak müzik eğitimi almasını sağlayan Topsakal çifti, bir de kızları Nursima'ya piyano aldılar. Kalp rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim görmek durumunda kalan Nursima Topsakal, ailesinin doğru yönlendirmesiyle müziğe başladı.

"Nursima'nın yetenekli olduğunu biliyordum, yeteneğinin farkındaydım"

Nursima'ya 3 senedir özel müzik dersi veren müzik öğretmeni, aynı zamanda Nursima Topsakal'ın piyano eğitmeni Ertuğrul Bayhan, Topsakal'ın özel bir öğrenci olduğunu söyleyerek, "Nursima ile yaklaşık 3 senedir piyano derslerini birlikte yürütmekteyiz. Onun çok yetenekli olduğunu biliyordum, yeteneğinin farkındaydım. Özel bir öğrencimiz zaten kendisi, çok yetenekli bir öğrencimiz. Okuldaki öğretmenleri bilim sanata yazdırmışlar, sınavlar için kaydını yapmışlar. Sınav öncesi ailesi bana başvurdu, bu sınavın hazırlık süreci 6 aydır. 6 ayda tamamlanacak bir eğitim, bu süre Nursima için 2 aydır, 2 ayda biz bu süreci hallettik. O da bizim yüzümüzü kara çıkarmadı Bilim Sanat Merkezi sınavlarını kazandı. Zaten ben kazanacağını biliyordum, sınavı kazandığını duydum, kendisine başarılar diliyorum" dedi.

"Her akşam boş zamanlarımda evdekilere bestelerimi çalıyorum, konser veriyorum"

Gününün çoğunu evde piyano çalarak geçiren, piyanosuna aşık Nursima Topsakal, kendi bestelerini de yapıyor. Boş zamanlarında kız kardeşine, annesine, babasına mini konserler verdiğini belirten Nursima Topsakal, "9 yaşındayım, 4'üncü sınıfa geçtim. Benim küçük yaştan beri müziğe merakım var, annem ve babam bu merakımdan dolayı beni birinci sınıfta müziğe yazdırdılar ve bu piyanoyu aldılar. Anneme, babama ve kız kardeşime konser veriyorum, her akşam boş zamanlarımda kendi bestelerimi çalıyorum" diyerek konuştu.

"Küçükken kendi kendine kalorifer peteği üzerinde piyano çalıyordu"

Ağır bir kalp operasyonu geçiren Nursima'nın evde eğitim almak zorunda kaldığını dile getiren baba Muharrem Topsakal, kızlarının evde canı sıkılmasın diye eşi Büşra Topsakal ile birlikte neler yapacağını düşünmeye başladılar. Nursima'nın kendi kendine, gizlice kalorifer petekleri üzerinde piyano çaldığını gördükten sonra müzik kursuna yazdırdıklarını vurgulayan Muharrem Topsakal, "Nursima bundan 10 yıl önce anne rahmindeyken doktorlar bize "Kızınızın kalp rahatsızlığı var" dediler. Nursima ağır bir operasyon geçirdi, bayağı sıkıntılı süreçler geçirdik ve bugüne geldik. Bu süreçte kızımız evde eğitim almak zorunda kaldı. Evde eğitim alırken kızımızın sosyal bir aktiviteyle uğraşması gerektiğine eşimle beraber karar verdik. Sonradan Nursima'nın kendi kendine, gizlice piyano çaldığını gördük. Kalorifer petekleri üzerinde piyano çalıyordu, bu sevgi onda başlamıştı. Biz bunu görünce Nursima'nın müziğe, piyanoya böylesi bir yeteneğe sahip olduğunu düşünerek eşimle kurs araştırmaya başladık. Sonra kursa yazdırdık, belki bir sonuç alırız diyerek yola çıktık ve bu maceramız başlamış oldu. Nursima için bir sosyal aktivite oldu, ona güzel bir kapı aralanmış oldu. Bizim ona verdiğimiz destekle, öğretmeni Ertuğrul beyin vermiş olduğu destekle ondaki cevheri ortaya dışarı çıkarmış olduk. İşin doğrusu, Nursima'nın yaşantısına bir yön vermiş olduk. Şimdi arkadaşları sürekli soruyorlar: "Neden Nursima? Biz de piyano çalıyoruz" diyorlar. Nursima'nın sosyal aktivelerden, her şeyden uzak kalıp da kendi başına bir şeyleri başarabilmesi, onun hayat dolu olduğunu göstermiş oldu bize" ifadelerini kullandı.

"Onun mutlu ve huzurlu olması için elimizden gelen her şeyi yaptık" diyerek konuşan baba Topsakal, "Annesi, ben, etrafındaki arkadaşları mutlu ve huzurlu olması için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu süreç biraz zor geçti, biraz kolay geçti derken bugüne çok şükür gelebildik" dedi.

"Kızımın hem öğretmeni, hem de arkadaşı olduk. O da bizi hiç zorlamadı"

Kızı Nursima'nın kendilerini hiç zorlamadığını, küçük yaşta büyüklere ayak uydurduğunu aktaran anne Büşra Topsakal, kızlarının hem öğretmeni, hem de arkadaşı olduğunu söyledi. Nursima'nın her zaman uyumlu bir çocuk olduğunu, ağır bir kalp operasyonu geçirdikten sonra sosyal çevresinden mahrum olmasına rağmen Nursima'nın hayat dolu olduğunu vurgulayan anne Büşra Topsakal, "Nursima, evde eğitim gördüğü için birçok şeyden geri kalıyor. Mesela Nursima'nın sosyal hayatı hiç yok. Arkadaşları okula giderken, Nursima evde oluyor. Arkadaşlarıyla dahi bir iletişim kuramıyor. O yüzden onun hem arkadaşı, hem de öğretmeni olmamız gerekiyordu. Zor oldu mu, oldu ancak Nursima çok kabiliyetli olduğu için açıkçası bizi yormadı. Her şeyi çabuk kavradı, her şeye kolaylıkla ayak uydurdu. Çocuklar için biz büyüklere ayak uydurmak kolay değildir ama o her türlü bize ayak uydurdu. Biz de ona ayak uydurduk derken bugünlere geldik" şeklinde konuştu.

Nursima'nın her zaman destekçileri olan öğretmelerine de ayrıca teşekkür eden Büşra Topsakal, "Eve gelen öğretmenleri de sağ olsunlar bize her zaman destek oldular. Kendi öğretmeni Derya hocamız, Nursima için yeri geldi teneffüse dahi çıkmadı. Her konuda yanımızda oldular onlara da çok teşekkür ederim. Ertuğrul hocamıza da çok teşekkür ederim. Şimdi de İnşallah daha güzel, daha farklı aktivitelerle hayatımıza devam ederiz" dedi. - BAYBURT