Doktorların koltukları 23 Nisan'da çocuklara devredildi

ANKARA (İHA) - Medicana Sağlık Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında MBA okulları öğrencileriyle koltuk devir teslim töreni gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102'nci Yıl açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Medicana Grup iştiraklerinde coşku ve tebessümle kutlandı. Sağlık grubu ve MBA okullarında çeşitli programlarla düzenlenen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Medicana International Ankara, International İstanbul, Çamlıca, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Kadıköy, Bursa, Sivas hastanelerinin ev sahibi olduğu programa MBA okulları, çeşitli illerindeki kampüslerden öğrencileriyle katıldı.

Sağlık grubunun genel müdürü, genel müdür yardımcıları, başhekim ve başhekim yardımcılarının koltuklarında deneyim yaşayan MBA öğrencileri sorularıyla tebessüm ettirdi. Medicana Sağlık GrubuYönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunu Ankara'dan devralarak programa katılan öğrenci Mahmut Utku Urgan "Bu koltuğa oturmak ve bu görevi yürütmek beni oldukça heyecanlandırdı. Değişik ve baş döndürücüymüş" diyerek katılanlara keyifli anlar yaşattı.

Doktorlardan öğrencilere özel mektup

Doktorların öğrencilere özel yazdığı mektuplarda "Sen kalbinde ülkenin bağımsızlığını taşıyan bir bayrak, ellerinde aydınlığın meşalesini tutan bir kahramansın. İnanıyorum ki gelecekte dünyayı daha iyi bir yer yapacaksın" mesajı verildi. Etkinlik doktor ve yöneticiler tarafından öğrencilere verilen çiçek ve plaket takdimi ile sona erdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel