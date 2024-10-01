Doktor Salih Selman, Kütahya'da Manevi Değerler Üzerine Konuştu
Op. Dr. Salih Selman, Kütahya'da Birlik Vakfı'nın düzenlediği 'Tıbbi Devadan Ruhi Devaya' konulu konferansta birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Sağlık Bilimleri ve Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelerek manevi değerlerin önemini vurguladı.
Operatör Doktor Salih Selman, Kütahya'da "Tıbbi Devadan Ruhi Devaya" konulu konferansa konuşması olarak katıldı.
Birlik Vakfı Kütahya Şubesi'nin davetlisi olarak Kütahya'ya gelen Selman, Sağlık Bilimleri ve Dumlupınar Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldikten sonra vakıf merkezine geçti. Selman, burada Birlik Vakfı, Milli Türk Talebi Birliği ve Genç Birlik üyeleriyle buluştu. Selman, konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Op. Dr. Selman, kendi yaşamından dikkat çekici kesitler eşliğinde manevi değerlerin önemine değindi.
Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, Selman'a ve katılımcılara teşekkür etti. - KÜTAHYA